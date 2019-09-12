Ровно 9 лет назад подлинную финскую Nokia начали убивать изнутри

За один лишь переход в Nokia Элоп получил $6 млн. Впрочем, тогда компания могла позволить себе такие траты — доля Nokia измерялась 31% от всех проданных в мире телефонов.

Практически сразу же после вступления в должность Элоп настоял на смене курса компании и выступил за стратегический союз с Microsoft. Последний был достигнут уже в 2011 году, вскоре после чего Nokia остановила развитие операционных системы Symbian и Meego и сконцентрировалась на выпуске смартфонов на базе Windows Phone.

К сожалению, новые смартфоны не снискали ожидаемой от них популярности, и, спустя пару лет, Nokia была продана Microsoft за $7,18 млрд вместе с правом выпуска смартфонов «Nokia» последующие 10 лет. А всего год назад редмондская корпорация провела ребрендинг линейки Lumia, после чего смартфоны Nokia как таковые перестали существовать.

Права на использование бренды Nokia в мобильниках сегодня и до 2026 года принадлежат компании HMD Global (а потом этикетка с буквами NOKIA, может быть, снова пойдёт по рукам). От старой Nokia в возрождённой компании осталось немного директоров по маркетингу, финансам и запуску продуктов, но никого из технарей или ответственных за разработку инженеров. А проектированием и сборкой смартфонов занимается китайская Foxconn, которая в остальное время собирает iPhone, Xiaomi и другую электронику на заказ.

А ещё 11 сентября...

...«международный исследователь комет» (International Cometary Explorer, ICE) впервые пролетел сквозь хвост кометы. Космический аппарат создавался совместными усилиями США и Европы для перехвата комет и изучения её физических свойств. Результаты химического анализа ещё раз подтвердили безвредность газов, сопутствующих небесному телу, для земной атмосферы.