64 года назад Советский Союз поразил мир первым пассажирским реактивным самолётом
История этого самолёта началась ещё в 1953 году, когда КБ Туполева получило задание создать реактивный пассажирский лайнер. За основу, чтобы не терять время, туполевцы взяли разработанный только что бомбардировщик Ту-16. В техническом задании на Ту-104 было указано, что машина должна брать на борт до 50 пассажиров и до 1250 кг груза, летать со скоростью 959-1000 км/ч на расстояние от 3200 до 3500 км и иметь длину разбега не более 1650 м.
От бомбардировщика лайнеру досталась кабина, крылья, гондолы двигателей, шасси, а также навигационные приборы, а вот все остальные детали конструировали заново. В декабре 1954 года госкомиссия утвердила макет, а уже в марте 1955 года была построена опытная машина. В мае 1956 года первые машины после испытаний поступили в гражданский воздушный флот, а 15 сентября Ту-104 произвёл первый регулярный рейс по маршруту Москва-Омск-Иркутск. Таким образом, от начала разработки лайнера до его серийной эксплуатации прошло менее трёх лет.
Хрущёв особенно гордился Ту-104 как передовой авиаразработкой тех лет, и даже использовал такой самолёт для визита в Лондон в 1956 году, хотя авиационные эксперты считали такой шаг рискованным. Но Хрущёв решил личным примером доказать состоятельность новейших самолётов, и перелёт прошёл благополучно. А спустя сутки в Великобританию для демонстрации достижений техники прилетел второй Ту-104. Англичане не могли поверить в существование нескольких работоспособных реактивных пассажирских машин и утверждали, что СССР показывает один и тот же самолёт с перекрашенными номерами. Советская сторона обиделась и пригнала в Лондон сразу все три существовавших на тот момент Ту-104, чтобы закрепить успех. Так СССР доказал Западу наличие у себя первых в мире полностью работоспособных реактивных пассажирских самолётов.
Ту-104 значительно повлиял на советскую и мировую авиацию, и оказался ближе к современным пассажирским самолётам по скорости и комфорту, чем любая другая модель тех лет. Но и недостатков у флагмана советской авиации, следует признать, всё же было много: ненадёжные прожорливые двигатели, слабая пассажировместимость и плохая управляемость (склонность резко набирать высоту и срываться в штопор), из-за которой случилась масса авиакатастроф. В итоге дебютный реактивный пассажирский лайнер сняли с полётов в 1979 году, чтобы создать улучшенную модель Ту-154.
А ещё 15 сентября...
...1968 года космическая станция Зонд-5 впервые облетела вокруг луны. По космическим масштабам, автоматический аппарат прошёл буквально «впритирку» к Луне, всего в 1900 километрах. Управление станцией велось на расстоянии около 400 тысяч километров.
Именно в этот день СССР объявил о новой победе в космосе, первом в истории облёте Луны беспилотным космическим кораблём.
Полёт Зонд-5 позволил впервые решить сложнейшую научно-техническую задачу возвращения на Землю аппарата летящего со 2-й космической скоростью по трассе Луна-Земля. Интересно, что на корабле Зонд-5 находилась черепаха, которая стала первым существом в истории, которое облетело Луну и вернулось на Землю.
15 сентября 1997 года зарегистрирован домен Google.com. Основатели будущей корпорации, Ларри Пейдж и Сергей Брин познакомились за пару лет до этого, в 1995 году в Стэнфордском университете.
И уже в 1996 году они начинают разработку поискового механизма BackRub. После года работы системы на серверах Стэнфорда, её трафик превысил пропускную способность сетей университета и друзья приходят к мнению, что настало время расти. Кроме того, они решают выбрать новое название. Google произошло от искажённого слова googol, которое означает число десять в сотой степени. Впервые название Google использовалось в домене Google.stanford.edu.Несмотря на то, что домен был зарегистрирован ещё в 1997 году, заявление о регистрации компании друзья подали лишь через год, 4 сентября 1998 года. Тем не менее, 15 сентября считается днём рождения компании Google и её основного домена Google.com.