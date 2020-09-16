64 года назад Советский Союз поразил мир первым пассажирским реактивным самолётом

Хрущёв особенно гордился Ту-104 как передовой авиаразработкой тех лет, и даже использовал такой самолёт для визита в Лондон в 1956 году, хотя авиационные эксперты считали такой шаг рискованным. Но Хрущёв решил личным примером доказать состоятельность новейших самолётов, и перелёт прошёл благополучно. А спустя сутки в Великобританию для демонстрации достижений техники прилетел второй Ту-104. Англичане не могли поверить в существование нескольких работоспособных реактивных пассажирских машин и утверждали, что СССР показывает один и тот же самолёт с перекрашенными номерами. Советская сторона обиделась и пригнала в Лондон сразу все три существовавших на тот момент Ту-104, чтобы закрепить успех. Так СССР доказал Западу наличие у себя первых в мире полностью работоспособных реактивных пассажирских самолётов.

Ту-104 значительно повлиял на советскую и мировую авиацию, и оказался ближе к современным пассажирским самолётам по скорости и комфорту, чем любая другая модель тех лет. Но и недостатков у флагмана советской авиации, следует признать, всё же было много: ненадёжные прожорливые двигатели, слабая пассажировместимость и плохая управляемость (склонность резко набирать высоту и срываться в штопор), из-за которой случилась масса авиакатастроф. В итоге дебютный реактивный пассажирский лайнер сняли с полётов в 1979 году, чтобы создать улучшенную модель Ту-154.

А ещё 15 сентября...

...1968 года космическая станция Зонд-5 впервые облетела вокруг луны. По космическим масштабам, автоматический аппарат прошёл буквально «впритирку» к Луне, всего в 1900 километрах. Управление станцией велось на расстоянии около 400 тысяч километров.