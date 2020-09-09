Сегодня у всех «видаков» день рождения. Они «родились» ровно 44 года назад

Формально это не был самый-самый первый магнитофон стандарта, но именно он предопределил внешность видеомагнитофонов и плееров на десятилетия вперёд, особенно тех, которые пользовались популярностью в СССР в 80х и начале 90х. И дал название самом стандарту VHS (Video Home System), которое начали использовать и другие производители, в том числе конкуренты JVC.

А официальная смерть VHS наступила... только в 2008 году, когда последняя в мире компания отказалась выпускать лицензионные фильмы на видеокассетах VHS.