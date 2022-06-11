Даже Антарктида оказалась не защищена от микропластика

Исследователи из Университета Кентербери в Новой Зеландии собрали образцы с 19 участков в Антарктиде. Анализ показал, что каждый из них содержал крошечные фрагменты пластика. Исследователи обнаружили в среднем 29 частиц на литр талого снега. Они также идентифицировали 13 различных типов пластика, наиболее распространённым из которых был полиэтилентерефталат (ПЭТ). Он в основном используется в бутылках для напитков и одежде. Такой пластик содержался в 79% образцов.

Учёные рассказали, что наиболее вероятным источником микропластика являются местные научно-исследовательские станции. Тем не менее пластик могло принести в Антарктиду и за 6000 километров.

Предыдущие исследования обнаружили микропластик в антарктическом морском льду и поверхностных водах, но это первый зарегистрированный случай загрязнения свежего снега.