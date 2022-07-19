Даже Apple придётся сократить расходы в 2023 году

Уточняется, что изменения коснутся не каждого подразделения Apple, но в некоторых группах в следующем году не предвидится увеличения штата, а некоторые должности не будут заполнены.

Источники пишут, что Apple таким образом планирует замедлить рост расходов в некоторых подразделениях, чтобы справиться с потенциальным экономическим спадом.

Отмечается, что многие технологические компании скорректировали наём в последние недели. Генеральный директор Google Сундар Пичаи проинформировал сотрудников о замедлении набора персонала, а топ-менеджер Meta*(*признана в РФ экстремистской и запрещена) предупредил сотрудников о «тяжёлых временах».