Даже через 2 года собаки вспомнили названия игрушек

В ходе исследования шесть бордер-колли в течение недели учили названия 12 игрушек с помощью игр и повторения. После этого игрушки были спрятаны на два года. При повторном тестировании собак попросили достать игрушки по названию. Большинство собак справились с этой задачей: одна из них нашла девять игрушек из 12, а другая запомнила восемь.

Хотя не все собаки способны запоминать названия предметов, исследование подчеркивает, что некоторые собаки, называемые «одаренными изучающими слова», могут сохранять долговременную память на предметы даже без регулярного взаимодействия.