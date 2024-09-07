Наука и технологии
Опубликовано 07 сентября 2024, 21:00
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Даже через 2 года собаки вспомнили названия игрушек

Показало исследование
Новое исследование венгерских этологов показало, что некоторые собаки могут помнить названия игрушек до двух лет, пишет N+1. В исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters, приняли участие бордер-колли — порода, известная своим интеллектом. В ходе эксперимента четыре из пяти собак вспомнили более половины названий игрушек, несмотря на то что не видели их в течение двух лет.
Даже через 2 года собаки вспомнили названия игрушек
© Ferra

В ходе исследования шесть бордер-колли в течение недели учили названия 12 игрушек с помощью игр и повторения. После этого игрушки были спрятаны на два года. При повторном тестировании собак попросили достать игрушки по названию. Большинство собак справились с этой задачей: одна из них нашла девять игрушек из 12, а другая запомнила восемь.

Хотя не все собаки способны запоминать названия предметов, исследование подчеркивает, что некоторые собаки, называемые «одаренными изучающими слова», могут сохранять долговременную память на предметы даже без регулярного взаимодействия.

Источник:N+1
Автор:Максим Многословный
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