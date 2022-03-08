Даже черви оказались способны принимать сложные решения

Исследователи сделали вывод, что у микроскопических червей (нематод) возможность принятия сложных решений может быть закодирована в относительно небольших биологических и искусственных нейронных сетях. Черви могут менять стратегии поведения, выбирая те, что лучше подходят в каждой конкретной ситуации.

Учёные наблюдали за двумя видами нематод: хищниками и их жертвами. Хищный червь поедает жертву или защищает свой источник пищи от неё, совершая «укусы» своеобразным ротовым аппаратом. Так, червь выбирает между двумя стратегиями — отпугнуть конкурента укусом или съесть его.

Оказалось, что червь-хищник взвешивает затраты и выгоды от возможных результатов действия. При этом он задействует всего 302 нейрона. Червь выбирает стратегию хищничества против личинок, которых легко убить всего за один укус. Если же он имеет со взрослыми особями, то выбирает стратегию защиты.