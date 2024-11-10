Даже для ТВ-приставки Google выпустили чехол. Спасибо Spigen

Опубликовано 10 ноября 2024, 23:151 мин.
Даже для ТВ-приставки Google выпустили чехол. Спасибо SpigenПозволяет легко крепить за телевизором
Spigen представила удобное решение для владельцев Google TV Streamer, которые хотят скрыть устройство из виду. В отличие от прошлых моделей Chromecast, которые можно было установить за телевизором, новый Google TV Streamer требует места на полке или столе. Силиконовый чехол Spigen позволяет исправить это.
© Spigen
Чехол, доступный в цветах, соответствующих вариантам Streamer «Porcelain» и «Hazel», оборачивается вокруг устройства и оснащен шнурком. Это позволяет пользователям подвесить ТВ-приставку на кронштейн или, при необходимости, прямо к задней части телевизора с помощью клейкой поверхности чехла.
Google TV Streamer — это ТВ-приставка, которая позволяет превратить практически любой телевизор в умный. Подключив его через HDMI, вы получаете доступ к огромной библиотеке фильмов, сериалов, приложений и игр.