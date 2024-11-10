Даже для ТВ-приставки Google выпустили чехол. Спасибо Spigen

Чехол, доступный в цветах, соответствующих вариантам Streamer «Porcelain» и «Hazel», оборачивается вокруг устройства и оснащен шнурком. Это позволяет пользователям подвесить ТВ-приставку на кронштейн или, при необходимости, прямо к задней части телевизора с помощью клейкой поверхности чехла.

Google TV Streamer — это ТВ-приставка, которая позволяет превратить практически любой телевизор в умный. Подключив его через HDMI, вы получаете доступ к огромной библиотеке фильмов, сериалов, приложений и игр.