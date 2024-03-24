Даже если Apple и не доминирует над Android, она явно этого хочет

Хотя юридическое определение монополии еще предстоит выяснить, Минюст подчеркивает тактику Apple, которая якобы подавляет конкуренцию: Apple ограничивает разработку приложений на iOS, что потенциально препятствует таким функциям, как облачные игры и обмен сообщениями между платформами. Apple Watch пользуется несправедливым преимуществом, ограничивая доступ к API сторонних смарт-часов на iOS. Apple ограничивает конкуренцию в сфере цифровых кошельков на iOS.

Apple отрицает эти претензии, делая упор на удобство использования и безопасность. Однако некоторые моменты вызывают опасения. Хотя Wear OS от Google работает с iOS, такие функции, как уведомления и голосовые ответы, ограничены. Это наводит на мысль о намеренном ограничении возможностей конкурирующих смарт-часов.

Реакция Apple на постановления ЕС, требующие боковой загрузки на iOS, выглядит намеренно «обструкционистской». Плата в размере 0,50 евро за приложение, загружаемое со сторонних источников, отбивает у разработчиков желание использовать эту возможность.

Эти действия говорят о том, что для Apple приоритетнее экосистема, чем развитие конкурентной среды. Как утверждает Минюст США, такой выбор может в конечном итоге навредить потребителям, ограничив возможности выбора и инновации.