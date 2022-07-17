Даже если люди стоят рядом, это табло в аэропорту покажет каждому разные сообщения

Старший вице-президент Delta по работе с клиентами Ранджан Госвами сказал, что новая система делает так, что "клиентам больше не придется искать информацию о рейсах и выходах на посадку".

Дисплеи Parallel Reality проецируют до миллионов световых лучей, которые могут быть направлены на конкретного человека. Как сообщается, небиометрические датчики отслеживают пассажиров, которые видят дисплей, даже если они двигаются.

Delta утверждает, что опыт использования Parallel Reality будет "всегда по желанию", а информация о клиенте не будет храниться.