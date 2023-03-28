Даже если вес вернётся: похудение полезно для сердца

«Многие врачи и пациенты признают, что за потерей веса часто следует его восстановление, и они опасаются, что это делает попытки похудеть бессмысленными», — отметили учёные. Однако они получили доказательства того, что похудение всё равно является эффективным способом снижения риска диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

По предварительным данным, риск сердечно-сосудистых заболеваний или диабета 2 типа был ниже даже после возвращения веса. Тем не менее, необходимо больше исследований, чтобы убедиться в этом и установить предельный срок.