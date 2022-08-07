Даже если все нормально. Epson запрограммировала некоторые свои принтеры на прекращение работы

Владельцы принтеров Epson жалуются, что их исправные принтеры внезапно перестают работать, выводя сообщение об ошибке, в котором говорится, что какой-то компонент принтера "достиг конца срока службы" и что устройство нуждается в обслуживании. Согласно сайту Epson, сообщение связано с чернильными прокладками.

"Как и многие другие продукты, все потребительские струйные принтеры Epson имеют ограниченный срок службы из-за износа компонентов при нормальном использовании ... Принтеры предназначены для прекращения работы в тот момент, когда дальнейшее использование без замены чернильных прокладок может создать риск повреждения имущества в результате разлива чернил или проблем с безопасностью, связанных с контактом избытка чернил с электрическим компонентом", - говорится на сайте компании.

Однако вместо того, чтобы измерять насыщенность чернильных подушечек для определения момента достижения этой точки, Epson, похоже, запрограммировал счетчик на своих принтерах, который отключает устройство при достижении определенного порога. Для владельцев принтеров, использующих Windows, Epson выпускает утилиту сброса, которая может сбросить счетчик, хотя она "может быть использована только один раз и позволит печатать в течение короткого периода времени". Пользователям, которые уже один раз запустили утилиту сброса, Epson рекомендует обратиться в авторизованный сервисный центр Epson или - что предпочтительнее - заменить принтер на новый.

Несмотря на заявления компании о неисправимости проблемы с чернильными подушечками, видеоролики на YouTube показывают, что их на самом деле легко заменить.