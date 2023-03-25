Даже если выглядит чистым: микробиолог предупредил о рисках заражения в гостиничном номере

По словам специалиста, те, кто останавливался в вашей комнате до вас, могут занести бактерии, грибки и вирусы на всю мебель, ковры, шторы и поверхности. Ещё до того, как вы зайдете в номер, стоит подумать о кнопках лифта. На них скапливается особенно много микробов.

Ручки дверей общего пользования тоже часто грязные, если персонал их периодически не дезинфицирует. Туалеты и ванные комнаты же, как правило, убираются более тщательно, чем остальная часть гостиничного номера. Поэтому в них может быть меньше всего бактерий.

Менее тщательно могут очищаться столы, прикроватные тумбочки, телефоны, чайники, кофемашины, пульты от телевизора, выключатели света. Мягкая тканевая мебель, такая как подушки, стулья, шторы и жалюзи, также трудно чистить, и их нельзя дезинфицировать.

Наиболее распространёнными инфекциями, которые люди подхватывают из гостиничных номеров, являются кишечные инфекции — диарея и рвота — наряду с респираторными, такими как простуда и пневмония, а также, конечно, COVID-19.