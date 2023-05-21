Даже не Европа или США: названа страна с наибольшим количеством безналичных платежей

Даже не Европа или США: названа страна с наибольшим количеством безналичных платежейОна занимает 40%
Индийский Единый платежный интерфейс (UPI), платформа, позволяющая быстро и бесплатно осуществлять денежные переводы, привлек внимание всего мира. UPI в 2022 году обработал транзакций на сумму более 1 триллиона долларов, что эквивалентно трети ВВП Индии.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
UPI является открытой, что позволяет пользователям переключаться между провайдерами и забирать с собой свою финансовую историю. Для простоты использования она опирается на QR-коды и виртуальные идентификаторы.
Есть надежда, что UPI и подобные системы позволят развивающимся странам вырваться вперед в плане цифровых платежей, о чем сообщает Economist. «Индия лидирует в мире по цифровым платежам в режиме реального времени, совершая почти 40% всех таких транзакций», - похвастался премьер-министр страны Нарендра Моди.
В перспективе UPI вполне может стать глобальным платежным решением, которое «бросит вызов» традиционным банковским гигантам на Западе.