Даже небольшое количество алкоголя немедленно ухудшает работу сердца
Исследование показало, что спиртные напитки почти немедленно влияют на сердечный ритм, повышая вероятность фибрилляции предсердий. Это состояние может быть причиной инсульта, сердечной недостаточности и внезапной смерти.
Эксперимент подтвердил, что опасно употребление даже одного бокала вина, банки пива или стакана другого крепкого напитка. Двойная порция лишь увеличивает вероятность возникновения аритмии в течение четырех часов после приёма алкоголя.
Стоит отметить, что в эксперименте участвовали 100 человек с пароксизмальной или персистирующей фибрилляцией предсердий, которая до этого происходила у них эпизодами. Их средний возраст составлял 64 года.
«Алкоголь — самый часто употребляемый наркотик в мире, но мы до конца не понимаем, как он сказывается на нашем теле, в частности на сердце», — отметил один из авторов исследования.