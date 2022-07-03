Даже невключённые газовые плиты оказались источниками опасных химических веществ

«Это исследование показывает, что газовые приборы, такие как плиты и духовки, могут быть источником опасных химических веществ в наших домах, даже когда мы их не используем», — отметили учёные.

Дело в том, что газ не совсем чистый. Среди простых углеродных блоков есть более длинные цепочки углеводородов, летучие органические вещества, в том числе различные алканы, циклоалканы и ароматические соединения, такие как бензол, толуол, этилбензол. Не все эти соединения вредны для нас, но в некоторых комбинациях они могут повышать риск развития рака, а также загрязнять атмосферу.

С конца 2019 года до середины 2021 года исследователи собрали 234 образца газа из 69 кухонных плит. Оказалось, что около 7% соединений в нём считаются опасными при достаточно высоких дозах. Выяснилось также, что некоторые утечки газа человек просто неспособен почувствовать.