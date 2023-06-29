Даже расслабиться спокойно уже нельзя: Pornhub обвинили в шпионаже за пользователями

В жалобе утверждается, что Pornhub нарушает Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR), обрабатывая данные пользователей без получения их согласия. Платформа обвиняется в «незаконном профилировании» путем использования рекомендательной системы для определения сексуальных предпочтений пользователей без их ведома, что приводит к передаче конфиденциальной информации для получения финансовой выгоды.

Авторами подчеркивается, что трекеры платформы трудно удалить, и они разработаны таким образом, чтобы обойти опции отказа от использования. Материнская компания Pornhub, MindGeek, не прокомментировала текущий судебный процесс, но заявила о своей приверженности защите конфиденциальности пользователей.