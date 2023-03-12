Даже спустя 12 лет после катастрофы на Фукусиме расплавленное ядерное топливо не убрано

Внутри реакторов осталось огромное количество смертельно радиоактивного расплавленного ядерного топлива. Роботизированные зонды предоставили некоторую информацию, но состояние расплавленных обломков практически неизвестно. Руководитель очистки говорит, что эта работа "немыслимо трудна".

Пробное удаление расплавленных обломков начнется на втором энергоблоке в конце этого года. Удаление отработанного топлива из бассейна охлаждения первого энергоблока начнется в 2027 году. После удаления всего отработанного топлива в 2031 году внимание будет сосредоточено на извлечении расплавленных обломков из реакторов.

Некоторые эксперты говорят, что убрать все расплавленные обломки топлива даже к 2051 году будет невозможно.