Даже спустя 14 лет разлив нефти в Персидском заливе представляет опасность

Новое исследование ученых из Университета штата Луизиана и Тулейнского университета посвящено судьбе эндемичных видов рыб, обитающих только в заливе и потенциально наиболее уязвимых к разливу. Их выводы, опубликованные в недавней научной статье, вызывают опасения по поводу возможной потери биоразнообразия.

Исследователи сравнили музейные коллекции, соответствующую литературу и базы данных по биоразнообразию, чтобы оценить изменения в распределении рыб после разлива. Они обнаружили, что 29 из 78 эндемичных видов рыб не были задокументированы в музейных коллекциях с 2010 года. Хотя авторы исследования признают, что отсутствие этих видов не позволяет однозначно связать их с разливом, оно вызывает тревогу, особенно в отношении тех видов, ареал обитания которых совпадает с зоной поражения.

В исследовании подчеркивается длительное воздействие подобных экологических катастроф. Авторы предупреждают, что «остаточные химические вещества, потерянные поколения диких животных и сохраняющийся дисбаланс экосистемы» могут значительно затруднить восстановление.