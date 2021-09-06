Даже сверхзащищённая электронная почта ProtonMail стала сдавать своих пользователей властям

Сервис ProtonMail был запущен в 2013 году и считался наиболее защищённым с точки зрения конфиденциальности.

Тем не менее, как пишут СМИ, ProtonMail пришлось выдать персональные данные некоторых пользователей под давлением властей. Это были активисты «зелёного» движения Youth for Climate. Сообщается, что эти активисты должны были организовать во Франции «климатические лагеря». Власти страны обратили внимание на их деятельность. Они выяснили, что члены Youth for Climate пользовались ProtonMail для общения между собой.

В итоге французские власти направили сервису официальный запрос на предоставление им персональных данных активистов.