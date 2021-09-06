Даже сверхзащищённая электронная почта ProtonMail стала сдавать своих пользователей властям

Наука и технологии
Сегодня в 16:39
Даже сверхзащищённая электронная почта ProtonMail стала сдавать своих пользователей властямЭти людей даже арестовали
Защищённая почта ProtonMail передала IP-адреса некоторых своих пользователей властям Франции. В итоге людей арестовали. Ранее разработчики этой почты утверждали, что не собирают данные.
Сервис ProtonMail был запущен в 2013 году и считался наиболее защищённым с точки зрения конфиденциальности.
Тем не менее, как пишут СМИ, ProtonMail пришлось выдать персональные данные некоторых пользователей под давлением властей. Это были активисты «зелёного» движения Youth for Climate. Сообщается, что эти активисты должны были организовать во Франции «климатические лагеря». Власти страны обратили внимание на их деятельность. Они выяснили, что члены Youth for Climate пользовались ProtonMail для общения между собой.
В итоге французские власти направили сервису официальный запрос на предоставление им персональных данных активистов.