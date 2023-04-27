Даже там от выкапывания картошки не спрятаться: ученые поняли, как на Луне выращивать растения

Транспортировка почвы и удобрений на Луну была бы непомерно дорогой. Вместо этого команда предложила использовать субстрат из растительных отходов, который можно использовать в качестве изоляционного материала для оборудования и среды для выращивания гидропонных культур.

Гидропоника предполагает выращивание культур без почвы, вместо этого используются богатые питательными веществами водные растворы. Команда считает, что с помощью этого метода на Луне можно выращивать помидоры, огурцы, клубнику и салат-латук. Они предполагают, что 600 миллиардов килограммов льда в полярных регионах Луны можно растопить и использовать для полива растений.

Ученые также предлагают удобрять посевы полезными веществами, выделенными из мочи астронавтов. Это позволило бы использовать легкодоступный ресурс и уменьшить необходимость транспортировки удобрений с Земли.