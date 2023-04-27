Даже там от выкапывания картошки не спрятаться: ученые поняли, как на Луне выращивать растения

Даже там от выкапывания картошки не спрятаться: ученые поняли, как на Луне выращивать растенияИ даже лунному льду найдется применение
Известно, что поверхность Луны покрыта реголитом, который не подходит для выращивания растений. Однако ученые обнаружили способ выращивания сельскохозяйственных культур на Луне.
Транспортировка почвы и удобрений на Луну была бы непомерно дорогой. Вместо этого команда предложила использовать субстрат из растительных отходов, который можно использовать в качестве изоляционного материала для оборудования и среды для выращивания гидропонных культур.
Гидропоника предполагает выращивание культур без почвы, вместо этого используются богатые питательными веществами водные растворы. Команда считает, что с помощью этого метода на Луне можно выращивать помидоры, огурцы, клубнику и салат-латук. Они предполагают, что 600 миллиардов килограммов льда в полярных регионах Луны можно растопить и использовать для полива растений.
Ученые также предлагают удобрять посевы полезными веществами, выделенными из мочи астронавтов. Это позволило бы использовать легкодоступный ресурс и уменьшить необходимость транспортировки удобрений с Земли.