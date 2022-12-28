Даже у Билла Гейтса нет столько денег: на сколько млрд долларов обеднел Илон Маск в 2022 году

Сообщается, что «карман» предпринимателя «похудел» на 140 млрд долларов. Для сравнения, прямо сейчас всё состояние некогда самого богатого человека планеты, Билла Гейтса, оиценивается в 103,5 млрд долларов.

Что интересно, несмотря на драматичное «обеднение» Маска в прошедшем году, он всё ещё владеет деньгами и активами на общую сумму в 130 млрд долларов. А это значит, что он занимает второе место среди самых богатых людей планеты, уступая лишь магнату Бернару Арно — у него 163 млрд долларов.

По данным Bloomberg, доля Маска в SpaceX сейчас является его самым ценным активом — его стоимость оценивается в 47 млрд долларов. В 40 млрд долларов оценивается доля предпринимателя в Tesla.