Даже у Билла Гейтса нет столько денег: на сколько млрд долларов обеднел Илон Маск в 2022 году

Даже у Билла Гейтса нет столько денег: на сколько млрд долларов обеднел Илон Маск в 2022 годуИ даже после этого он остаётся вторым среди самых богатых людей планеты
Специалисты Bloomberg Billionaires Index выяснили, что в результате падения стоимости акций Tesla, состояние самого Илона Маска в 2022 году также сильно сократилось.
Фото: Ars Tecnhica
Сообщается, что «карман» предпринимателя «похудел» на 140 млрд долларов. Для сравнения, прямо сейчас всё состояние некогда самого богатого человека планеты, Билла Гейтса, оиценивается в 103,5 млрд долларов.
Что интересно, несмотря на драматичное «обеднение» Маска в прошедшем году, он всё ещё владеет деньгами и активами на общую сумму в 130 млрд долларов. А это значит, что он занимает второе место среди самых богатых людей планеты, уступая лишь магнату Бернару Арно — у него 163 млрд долларов.
По данным Bloomberg, доля Маска в SpaceX сейчас является его самым ценным активом — его стоимость оценивается в 47 млрд долларов. В 40 млрд долларов оценивается доля предпринимателя в Tesla.