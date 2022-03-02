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Даже в виртуальной реальности вам не "скрыться" от налогов

И их станет в будущем больше
Second Life, долгоживущая метавселенная, которая до сих пор привлекает около миллиона ежемесячных активных пользователей, объявила, что впервые с момента своего запуска в 2003 году начнет взимать с американских пользователей местный налог с продаж на многие внутриигровые покупки.
Даже в виртуальной реальности вам не "скрыться" от налогов

Разработчик Second Life компания Linden Labs сослалась на решение Верховного суда Южной Дакоты от 2018 года по делу Wayfair Inc. Это решение установило, что штаты и местные власти могут взимать налог с продаж даже с товаров, продаваемых онлайн-компаниями, которые не имеют физического присутствия в данном штате. После этого решения Linden Labs заявила, что “*сделала все возможное, чтобы оградить пользователей от этих налогов как можно дольше, но мы больше не в состоянии их удерживать".

Поэтому, начиная с 31 марта, пользователям Second Life будут выставляться счета за местные налоги при оплате повторяющихся счетов, таких как подписки и плата за землю. Linden Labs продолжит брать на себя все налоги, взимаемые за разовые покупки, такие как смена имени и покупка внутриигровой валюты L$. Но эти расходы будут переложены на пользователей “в какой-то момент в будущем”, пишет Linden Labs.

Источник: ARS Technica
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