Даже закрытие шахт не поможет очистить атмосферу Земли

В целом, исследователи увидели, что количество метана, которое попадает в воздух при добыче угля, намного выше, чем считалось ранее — примерно на 50%. Это обусловлено двумя факторами: метан выбрасывается и из заброшенных шахт, а также при дальнейшем продвижении на глубину содержание газа становится выше.

Метан считают одним из наиболее опасных парниковых газов. Учёные подсчитали, что при затоплении шахты утечка этого газа полностью останавливается в течение примерно семи лет. А вот если шахту не затопить, то ущерб природе наносится десятилетиями.