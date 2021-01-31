Наука и технологии
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Даже закрытие шахт не поможет очистить атмосферу Земли
Станет лучше только через десятилетия
Благодаря исследованию Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики США стало ясно, что даже закрытие угольных шахт не поможет очистить атмосферу Земли. Учёные выяснили, что заброшенные шахты тоже выбрасывают метан.
В целом, исследователи увидели, что количество метана, которое попадает в воздух при добыче угля, намного выше, чем считалось ранее — примерно на 50%. Это обусловлено двумя факторами: метан выбрасывается и из заброшенных шахт, а также при дальнейшем продвижении на глубину содержание газа становится выше.
Метан считают одним из наиболее опасных парниковых газов. Учёные подсчитали, что при затоплении шахты утечка этого газа полностью останавливается в течение примерно семи лет. А вот если шахту не затопить, то ущерб природе наносится десятилетиями.