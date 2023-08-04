Децентрализация — будущее социальных сетей, считают эксперты

Децентрализация — будущее социальных сетей, считают экспертыТрадиционные соцсети уйдут в прошлое?
Meta* планирует интегрировать ActivityPub, децентрализованный протокол, на основе которого работают Mastodon, в свое новое приложение под названием Threads*. Хотя переход Meta* в децентрализованное пространство пока находится на стадии разработки, его последствия могут быть весьма значительными, поскольку он открывает возможности для более «открытого Интернета» и позволяет отойти «заборов», которыми обнесены популярные социальные сети.
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ActivityPub, будучи открытым исходным кодом и не контролируемым одной организацией, позволяет пользователям взаимодействовать с контентом с различных платформ, подобно тому, как работает электронная почта. Вступление Meta* в эту «вселенную» может познакомить больше людей с возможностями децентрализованных социальных сетей, что в перспективе изменит весь «ландшафт».
Этот шаг происходит на фоне растущего интереса к fediverse: такие компании, как Tumblr, Medium, Mozilla и Flipboard, уже изучили или приняли ActivityPub. Интеграция Meta* может способствовать дальнейшему росту популярности децентрализованных платформ.
Однако интеграция может занять некоторое время, учитывая технические и модерационные сложности.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена