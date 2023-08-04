Децентрализация — будущее социальных сетей, считают эксперты

ActivityPub, будучи открытым исходным кодом и не контролируемым одной организацией, позволяет пользователям взаимодействовать с контентом с различных платформ, подобно тому, как работает электронная почта. Вступление Meta* в эту «вселенную» может познакомить больше людей с возможностями децентрализованных социальных сетей, что в перспективе изменит весь «ландшафт».

Этот шаг происходит на фоне растущего интереса к fediverse: такие компании, как Tumblr, Medium, Mozilla и Flipboard, уже изучили или приняли ActivityPub. Интеграция Meta* может способствовать дальнейшему росту популярности децентрализованных платформ.

Однако интеграция может занять некоторое время, учитывая технические и модерационные сложности.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена