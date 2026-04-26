DeepSeek V4 уступила лидерам ИИ по результатам тестов

DeepSeek V4 уступила лидерам ИИ по результатам тестовМодель отстала от конкурентов США
Китайская компания DeepSeek выпустила флагманскую модель V4 Pro, однако она не смогла обойти конкурентов как на внутреннем, так и на американском рынке. По данным аналитической фирмы Artificial Analysis, система заняла второе место среди мировых открытых моделей, пропустив вперёд разработку Kimi K2.6 от пекинской Moonshot AI.
В рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index V4 Pro получила 52 балла. Для сравнения: Kimi K2.6 набрала 54 балла. Закрытые модели из США показали более высокие результаты: OpenAI GPT-5.5 — 60 баллов, Anthropic Claude Opus и Google Gemini 3.1 Pro — по 57 баллов.
При этом V4 Pro стала заметным улучшением по сравнению с предшественницей V3.2.