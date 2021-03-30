Наука и технологии
Сегодня в 16:30
Дефицит чипов затронул и микроволновые печи
А также другую бытовую технику
Сейчас на глобальном рынке наблюдается дефицит полупроводников. Он затронул множество отраслей промышленности по всему миру. Теперь источники сообщают, что дефицит коснётся и бытовых приборов, в том числе холодильников и микроволновых печей.
По информации источников, ограниченные поставки микросхем влияют на производителей бытовой техники. Глава китайского отделения одного из крупнейших производителей бытовой техники в мире Whirlpool Corp рассказал, что уменьшил поставки в Европу и США на 25%.
Сейчас компания пытается обеспечить достаточное количество микросхем, которые являются простыми процессорами для микроволновых печей, холодильников и стиральных машин.
Стоит отметить, что дефицит чипов затронул также автопроизводителей. В целом, пострадали почти все отрасли, связанные с электроникой.