Дефицит чипов затронул и микроволновые печи

По информации источников, ограниченные поставки микросхем влияют на производителей бытовой техники. Глава китайского отделения одного из крупнейших производителей бытовой техники в мире Whirlpool Corp рассказал, что уменьшил поставки в Европу и США на 25%.

Сейчас компания пытается обеспечить достаточное количество микросхем, которые являются простыми процессорами для микроволновых печей, холодильников и стиральных машин.

Стоит отметить, что дефицит чипов затронул также автопроизводителей. В целом, пострадали почти все отрасли, связанные с электроникой.