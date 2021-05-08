Дефицит процессоров и микросхем усугубится из-за погодных аномалий

Дефицит начался в прошлом году из-за пандемии коронавируса и торговой войны между США и Китаем. Теперь на это наложились погодные аномалии на Тайване. А там располагается компания TSMC, на которую приходится 58,6% контрактного производства чипов. На Тайване также находятся заводы по производству микросхем памяти Micron Technology, Nanya Technology, Macronix и Winbond.

Для производства чипов нужно много воды. А из-за засухи обеспечить его нужным объёмом не получается. Аналитики уверены, что эта ситуация станет серьёзной проблемой для технологической индустрии Тайваня в 2021 году.