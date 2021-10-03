Дефицит процессоров меньше всего повлиял на Apple

Аналитики Counterpoint Research утверждают, что нехватка чипов повлияла на 90% индустрии смартфонов. Apple, например, удалось избежать влияния дефицита на линейку iPhone 13. В целом, глобальная нехватка чипов влияет на эту компанию меньше, чем на остальные в отрасли. Пострадали и Samsung, и Oppo, и Xiaomi, и другие производители.

Почему же Apple так повезло? Дело, впрочем, не в везении. Ранее стало известно, что Apple как крупнейший клиент TSMC, получила лишь 3-процентное повышение цен от производителя, в том время как другие клиенты стали вынуждены платить на 20% больше.