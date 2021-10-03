Дефицит процессоров меньше всего повлиял на Apple

Наука и технологии
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Дефицит процессоров меньше всего повлиял на AppleУ Apple особое положение
Аналитики Counterpoint Research снизили свой прогноз по мировым поставкам смартфонов в 2021 году. Первоначально ожидалось, что поставки составят 1,45 млрд единиц, но из-за нехватки микросхем специалисты сократил оценку до 1,41 млрд смартфонов. При этом некоторые производители пострадали меньше других.
Аналитики Counterpoint Research утверждают, что нехватка чипов повлияла на 90% индустрии смартфонов. Apple, например, удалось избежать влияния дефицита на линейку iPhone 13. В целом, глобальная нехватка чипов влияет на эту компанию меньше, чем на остальные в отрасли. Пострадали и Samsung, и Oppo, и Xiaomi, и другие производители.
Почему же Apple так повезло? Дело, впрочем, не в везении. Ранее стало известно, что Apple как крупнейший клиент TSMC, получила лишь 3-процентное повышение цен от производителя, в том время как другие клиенты стали вынуждены платить на 20% больше.