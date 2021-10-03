Наука и технологии
Сегодня в 13:03
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Дефицит процессоров меньше всего повлиял на Apple

У Apple особое положение
Аналитики Counterpoint Research снизили свой прогноз по мировым поставкам смартфонов в 2021 году. Первоначально ожидалось, что поставки составят 1,45 млрд единиц, но из-за нехватки микросхем специалисты сократил оценку до 1,41 млрд смартфонов. При этом некоторые производители пострадали меньше других.
Дефицит процессоров меньше всего повлиял на Apple

Аналитики Counterpoint Research утверждают, что нехватка чипов повлияла на 90% индустрии смартфонов. Apple, например, удалось избежать влияния дефицита на линейку iPhone 13. В целом, глобальная нехватка чипов влияет на эту компанию меньше, чем на остальные в отрасли. Пострадали и Samsung, и Oppo, и Xiaomi, и другие производители.

Почему же Apple так повезло? Дело, впрочем, не в везении. Ранее стало известно, что Apple как крупнейший клиент TSMC, получила лишь 3-процентное повышение цен от производителя, в том время как другие клиенты стали вынуждены платить на 20% больше.