Дефицит: спрос на айтишников в госсекторе оказался в два раза выше предложения

14:42, 12 ноября 2022
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Дефицит: спрос на айтишников в госсекторе оказался в два раза выше предложенияНазваны востребованные до 2024 года специальности
Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС узнал, какие IT-специалисты наиболее востребованы в госсекторе в РФ.
Эксперты провели опрос представителей региональных органов власти. Оказалось, что чаще всего ищут специалистов по информационной безопасности. Также нужны ИТ-архитекторы, программисты, BIM-инженеры. Кроме того, в будущем вырастет спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта.
«Спрос на специалистов для подразделений цифровой трансформации региональных органов власти более чем в два раза превышает предложение», — говорит Центра Наталья Гаркуша.
В основном дефицит специалистов наблюдается по таким направлениям:
- Информационная безопасность,
- Управление цифровой трансформацией,
- Управление данными,
- ИТ-архитектура,
- Управление проектами и процессами,
- Разработка и тестирование.
Поэтому до 2024 года наиболее востребованными будут:
- специалисты big data,
- специалисты по цифровому проектированию,
- ИТ-архитекторы,
- BIM-инженеры,
- специалисты государственных цифровых сервисов (методологи и технологи),
- владельцы продуктов,
- руководители проектов,
- программисты (Java, SQL, Python).