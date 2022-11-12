Наука и технологии
14:42, 12 ноября 2022
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Дефицит: спрос на айтишников в госсекторе оказался в два раза выше предложения

Названы востребованные до 2024 года специальности

Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС узнал, какие IT-специалисты наиболее востребованы в госсекторе в РФ.

Дефицит: спрос на айтишников в госсекторе оказался в два раза выше предложения

Эксперты провели опрос представителей региональных органов власти. Оказалось, что чаще всего ищут специалистов по информационной безопасности. Также нужны ИТ-архитекторы, программисты, BIM-инженеры. Кроме того, в будущем вырастет спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта.

«Спрос на специалистов для подразделений цифровой трансформации региональных органов власти более чем в два раза превышает предложение», — говорит Центра Наталья Гаркуша.

В основном дефицит специалистов наблюдается по таким направлениям:

  • Информационная безопасность,
  • Управление цифровой трансформацией,
  • Управление данными,
  • ИТ-архитектура,
  • Управление проектами и процессами,
  • Разработка и тестирование.

Поэтому до 2024 года наиболее востребованными будут:

  • специалисты big data,
  • специалисты по цифровому проектированию,
  • ИТ-архитекторы,
  • BIM-инженеры,
  • специалисты государственных цифровых сервисов (методологи и технологи),
  • владельцы продуктов,
  • руководители проектов,
  • программисты (Java, SQL, Python).
Источник фото:Pixabay
Источник:RusBase
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