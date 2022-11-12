Дефицит: спрос на айтишников в госсекторе оказался в два раза выше предложения

Эксперты провели опрос представителей региональных органов власти. Оказалось, что чаще всего ищут специалистов по информационной безопасности. Также нужны ИТ-архитекторы, программисты, BIM-инженеры. Кроме того, в будущем вырастет спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта.

«Спрос на специалистов для подразделений цифровой трансформации региональных органов власти более чем в два раза превышает предложение», — говорит Центра Наталья Гаркуша.

В основном дефицит специалистов наблюдается по таким направлениям:

Информационная безопасность,

Управление цифровой трансформацией,

Управление данными,

ИТ-архитектура,

Управление проектами и процессами,

Разработка и тестирование.

Поэтому до 2024 года наиболее востребованными будут: