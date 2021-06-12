Дефицит витамина D связали с тягой к наркотикам

Начало этому исследованию положила другая более ранняя научная работа. Тогда учёные обнаружили, что воздействие ультрафиолетовых лучей заставляет кожу вырабатывать гормон эндорфин, который химически связан с опиоидами — эти вещества активируют одни и те же рецепторы в головном мозге. Эксперимент на мышах показал, что воздействие ультрафиолета повышает уровень эндорфина у животных, а затем они демонстрируют поведение, соответствующее опиоидной зависимости.

Факт выработки эндорфина может служить объяснением тому, почему люди стремятся загорать. Помимо этого, под действием ультрафиолетовых лучей у человека в коже синтезируется витамин D. Поэтому учёные пришли к выводу, что стремление людей находиться на солнце может объясняться также дефицитом этого вещества. При этом, учитывая ранние сведения о выделении эндорфинов, можно предположить, что недостаток витамина D вызывает у людей и тягу к опиоидам. Новый эксперимент на мышах подтвердил эту гипотезу.