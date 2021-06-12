Наука и технологии
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Дефицит витамина D связали с тягой к наркотикам

В организме человека есть сложные связи
Новое исследование показало, что дефицит витамина D увеличивает тягу к опиоидам, повышая риск зависимости от них. Учёные считают, что их открытие может помочь решить проблему употребления этих веществ.

Начало этому исследованию положила другая более ранняя научная работа. Тогда учёные обнаружили, что воздействие ультрафиолетовых лучей заставляет кожу вырабатывать гормон эндорфин, который химически связан с опиоидами — эти вещества активируют одни и те же рецепторы в головном мозге. Эксперимент на мышах показал, что воздействие ультрафиолета повышает уровень эндорфина у животных, а затем они демонстрируют поведение, соответствующее опиоидной зависимости.

Факт выработки эндорфина может служить объяснением тому, почему люди стремятся загорать. Помимо этого, под действием ультрафиолетовых лучей у человека в коже синтезируется витамин D. Поэтому учёные пришли к выводу, что стремление людей находиться на солнце может объясняться также дефицитом этого вещества. При этом, учитывая ранние сведения о выделении эндорфинов, можно предположить, что недостаток витамина D вызывает у людей и тягу к опиоидам. Новый эксперимент на мышах подтвердил эту гипотезу.