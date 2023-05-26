Наука и технологии
12:30, 26 мая 2023
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Дефолт в США: как он повлияет на армию страны

И какой лимит госдолга у страны сейчас?

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли выразил обеспокоенность по поводу потенциальных последствий дефолта для Соединенных Штатов. Выступая на пресс-конференции, Милли подчеркнул, что дефолт серьезно повлияет на боеготовность, моральный дух и возможности американских вооруженных сил. Его слова передает «Интерфакс»

Дефолт в США: как он повлияет на армию страны

Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1

Он подчеркнул, что экономические последствия дефолта окажут прямое воздействие на национальную безопасность, повлияют на зарплаты военнослужащих, моральный дух, системы вооружения и уровень боеготовности. В настоящее время лимит государственного долга США составляет $31,4 трлн, и переговоры о его повышении продолжаются.

Республиканцы настаивают на значительном сокращении расходов в качестве условия для повышения потолка долга, в то время как Белый дом отверг эти предложения. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что у Министерства финансов могут закончиться деньги к 1 июня, если соглашение не будет достигнуто.

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