Дефолт в США: как он повлияет на армию страны

Он подчеркнул, что экономические последствия дефолта окажут прямое воздействие на национальную безопасность, повлияют на зарплаты военнослужащих, моральный дух, системы вооружения и уровень боеготовности. В настоящее время лимит государственного долга США составляет $31,4 трлн, и переговоры о его повышении продолжаются.

Республиканцы настаивают на значительном сокращении расходов в качестве условия для повышения потолка долга, в то время как Белый дом отверг эти предложения. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что у Министерства финансов могут закончиться деньги к 1 июня, если соглашение не будет достигнуто.