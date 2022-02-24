Действительно ли американцы смогут использовать самолёт SR-72 для разведки на территории России

Действительно ли американцы смогут использовать самолёт SR-72 для разведки на территории РоссииРассказывает «Лайф»
Сверхзвуковой беспилотник SR-72 разрабатывается американцами с 2007 года. Он считается реинкарнацией модели Lockheed SR-71.
Известно, что будущий беспилотник сможет осуществлять высокоскоростную разведку, рекогносцировку, наблюдение. Отличаться же главным образом от предыдущей модели он будет усовершенствованным гиперзвуковым двигателем.
Кроме этого, эксперты ожидают, что SR-72 сможет развивать скорость до 7 тысяч км/ч. Также конструкторы сообщают, что летать будет способен новый самолёт и с лётчиком, и без него.
При этом даже предшественника SR-72 - SR-71 российский МиГ-31 смог перехватить всего за 15 минут 40 секунд. Поэтому, по словам автора, сейчас пока что анализ журналом 19FortyFive возможностей нового американского беспилотника далёк от реальности. Аналитики считают, что SR-72 будет представлять собой самый быстрый многоразовый беспилотник и сможет всего за 90 минут добраться до любой точки Азии или Европы из Соединённых Штатов.
В то же время пилоты, летавшие на МиГ-31, говорят, что на самом деле это будет самолёт, способный проводить разведку лучше и быстрее, чем RQ-4 Global Hawk (на данный момент это основной высотный разведчик ВВС США).
Также нужно сравнить возможности нового SR-72 с возможностями комплексов ПВО России. Высота полёта беспилотника - до 30 км, а вот ракеты 40Н6Е способны поражать объекты на высоте 40 км, ракеты в комплексах С-500 и С-550 - до 200 км. Это значит, что они вполне могут уничтожить такой самолёт.