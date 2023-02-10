Действительно ли богатые люди умнее остальных

Учёные из Университета Линчепинга изучили данные о заработной плате и сопоставили их с реестром шведского населения, прошедшего тесты на когнитивные способности.

Оказалось, что после отметки в 64 400 долларов дохода, связь между знаниями и зарплатой начинает ослабевать. Результаты показывают, что один процент самых высокооплачиваемых специалистов на самом деле хуже справляется с когнитивными тестами, чем те, кто находится прямо под ними.

Также авторы исследования обнаружили, что род занятий у бухгалтеров, врачей, юристов, профессоров, судей и высших государственных чиновников не отражает уровень интеллекта человека.