Наука и технологии
15:34, 10 февраля 2023
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Действительно ли богатые люди умнее остальных

Не всё так однозначно, как говорится

Высокая зарплата вовсе не означает, что вы умный человек. Так считают исследователи из Швеции.

Действительно ли богатые люди умнее остальных

Фото: Unsplash

Учёные из Университета Линчепинга изучили данные о заработной плате и сопоставили их с реестром шведского населения, прошедшего тесты на когнитивные способности.

Оказалось, что после отметки в 64 400 долларов дохода, связь между знаниями и зарплатой начинает ослабевать. Результаты показывают, что один процент самых высокооплачиваемых специалистов на самом деле хуже справляется с когнитивными тестами, чем те, кто находится прямо под ними.

Также авторы исследования обнаружили, что род занятий у бухгалтеров, врачей, юристов, профессоров, судей и высших государственных чиновников не отражает уровень интеллекта человека.

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