Действительно ли человеческий мозг разделён на определённые области

Действительно ли человеческий мозг разделён на определённые областиНа самом деле всё немного сложнее
Наш мозг - это почти 200 миллиардов связанных между собой клеток. При этом из них примерно треть (нейроны) постоянно взаимодействует друг с другом при помощи электрических и химических сигналов. Другая часть (глиальные клетки) выполняет определённые функции, но эти клетки ещё недостаточно исследованы учёными.
Вообще условно разделить мозг на отдельные части можно ещё несколькими способами. Например, по долям коры головного мозга (лобная, затылочная, височная, теменная), по функциям (участки, благодаря которым человек может читать, слушать музыку и т.п.) и пр.
Вместе с тем исследования показывают, что функциональный подход на самом деле не имеет смысла. Дело в том, что в нашем мозге области, позволяющие осуществлять определённые функции, не отделены друг от друга чёткими границами. То есть левое полушарие не отвечает за логику, а правое - за творчество.
Сегодня уже известно, что ни одна область мозга с точки зрения психологии не связана только с одной функцией. Большая часть нейронов отвечают сразу за несколько таких функций: например, области мозга, которые связаны со способностью видеть, также передают информацию, связанную с осязанием и слухом.
В соответствии с данными, которые нейроны получают и передают, мозг условно можно разделить на отдельные области. Тогда, например, передняя островковая доля будет отвечать за формирование эмоций, выбор между несколькими вариантами и множество других функций.
Также важно осознавать, что способ разделения мозга на части зависит от вашей цели. Кроме того, ни один из этот методов не будет полностью правдивым, поскольку сам по себе мозг устроен довольно сложно.