Действительно ли человеческий мозг разделён на определённые области

Вместе с тем исследования показывают, что функциональный подход на самом деле не имеет смысла. Дело в том, что в нашем мозге области, позволяющие осуществлять определённые функции, не отделены друг от друга чёткими границами. То есть левое полушарие не отвечает за логику, а правое - за творчество.

Сегодня уже известно, что ни одна область мозга с точки зрения психологии не связана только с одной функцией. Большая часть нейронов отвечают сразу за несколько таких функций: например, области мозга, которые связаны со способностью видеть, также передают информацию, связанную с осязанием и слухом.

В соответствии с данными, которые нейроны получают и передают, мозг условно можно разделить на отдельные области. Тогда, например, передняя островковая доля будет отвечать за формирование эмоций, выбор между несколькими вариантами и множество других функций.

Также важно осознавать, что способ разделения мозга на части зависит от вашей цели. Кроме того, ни один из этот методов не будет полностью правдивым, поскольку сам по себе мозг устроен довольно сложно.