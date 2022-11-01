Действительно ли электробусы экологичны

По словам эксперта, электротранспорт не экологичнее обычного, так как ему тоже нужна энергия. А энергию в России дают ТЭЦ.

«Как угольные, так и газовые ТЭЦ создают большое количество выбросов. Газ — более чистое топливо, чем уголь или мазут, но и от него идут выбросы оксида углерода, оксидов азота, которые являются загрязняющими веществами второго и третьего класса опасности. В рамках города воздух становится чище, но вся эта нагрузка переходит на ТЭЦ, чтобы обеспечивать электробус энергией. В городе он ничего не выбрасывает, но вместо него выбрасывает ТЭЦ, которая дает ему электроэнергию. И по уровню негативного воздействия на среду в целом влияние ТЭЦ может быть более сильным. И, опять же, выбросы от ТЭЦ, в зависимости от метеоусловий, вполне могут добраться и до города», — разъяснил Романовский.

Он говорит, что электротранспорт может быть более экологичным при условии, будут использоваться возобновляемые источники энергии.