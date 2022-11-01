Действительно ли электробусы экологичны

Действительно ли электробусы экологичныЭколог развенчал мифы
По Москве теперь ездят электробусы, которые, по идее, должны быть экологичнее обычных автобусов. Промышленный эколог, сотрудник НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Валентин Романовский рассказал, так ли это на самом деле.
По словам эксперта, электротранспорт не экологичнее обычного, так как ему тоже нужна энергия. А энергию в России дают ТЭЦ.
«Как угольные, так и газовые ТЭЦ создают большое количество выбросов. Газ — более чистое топливо, чем уголь или мазут, но и от него идут выбросы оксида углерода, оксидов азота, которые являются загрязняющими веществами второго и третьего класса опасности. В рамках города воздух становится чище, но вся эта нагрузка переходит на ТЭЦ, чтобы обеспечивать электробус энергией. В городе он ничего не выбрасывает, но вместо него выбрасывает ТЭЦ, которая дает ему электроэнергию. И по уровню негативного воздействия на среду в целом влияние ТЭЦ может быть более сильным. И, опять же, выбросы от ТЭЦ, в зависимости от метеоусловий, вполне могут добраться и до города», — разъяснил Романовский.
Он говорит, что электротранспорт может быть более экологичным при условии, будут использоваться возобновляемые источники энергии.