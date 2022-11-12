Действительно ли электросамокаты могут вытеснить автомобили

16:19, 12 ноября 2022
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Действительно ли электросамокаты могут вытеснить автомобилиА ещё электровелосипеды
В последние годы становятся всё популярнее электросамокаты и электровелосипеды. Считается, что они могут стать экологичной альтернативой автомобилям. Но действительно ли они вытесняют традиционные виды транспорта?
Исследователи из Технологического института Джорджии недавно провели исследование влияния электросамокатов и электровелосипедов на смещение автомобилей в городской среде.
«Благодаря нашему анализу мы разрешаем постоянные дебаты и предоставляем убедительные доказательства того, что электронные самокаты и велосипеды вытесняют автомобили для поездок в центре города», — пришли к выводу учёные.
Источник фото:Unsplash
Источник:Tech Xplore
Автор:Ксения МурашеваТеги: