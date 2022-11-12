Действительно ли электросамокаты могут вытеснить автомобили

Исследователи из Технологического института Джорджии недавно провели исследование влияния электросамокатов и электровелосипедов на смещение автомобилей в городской среде.

«Благодаря нашему анализу мы разрешаем постоянные дебаты и предоставляем убедительные доказательства того, что электронные самокаты и велосипеды вытесняют автомобили для поездок в центре города», — пришли к выводу учёные.