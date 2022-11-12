Наука и технологии
16:19, 12 ноября 2022
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Действительно ли электросамокаты могут вытеснить автомобили

А ещё электровелосипеды

В последние годы становятся всё популярнее электросамокаты и электровелосипеды. Считается, что они могут стать экологичной альтернативой автомобилям. Но действительно ли они вытесняют традиционные виды транспорта?

Действительно ли электросамокаты могут вытеснить автомобили

Исследователи из Технологического института Джорджии недавно провели исследование влияния электросамокатов и электровелосипедов на смещение автомобилей в городской среде.

«Благодаря нашему анализу мы разрешаем постоянные дебаты и предоставляем убедительные доказательства того, что электронные самокаты и велосипеды вытесняют автомобили для поездок в центре города», — пришли к выводу учёные.

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