Действительно ли Эверест — самая высокая гора в мире

Исследователи измеряли гору Эверест много раз за последние несколько десятилетий. Согласно последней оценке, объявленной в ноябре 2021 года, высота Джомолунгмы составляет 8848,86 метра над уровнем моря. Возникает вопрос: почему мы используем понятие «над уровнем моря» при определении самой высокой горы в мире? При этом уровни моря различаются в разных частях мира, и они меняются из-за изменения климата. Поэтому сегодня высота измеряется относительно математически определённого геоида Земли.

Но что, если бы измерения проводились просто от основания до вершины? Тогда звание самой высокой горы досталось бы Мауна-Кеа, неактивному вулкану на Гавайях. Хотя его пик находится на высоте 4205 метра над уровнем моря, большая часть Мауна-Кеа скрыта под водой. При измерении от основания до пика высота Мауна-Кеа составляет 10 211 метров.

Другой лидер — гора Чимборасо в Эквадоре. Её вершина является самой дальней точкой от центра Земли.