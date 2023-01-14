Действительно ли каждая снежинка уникальна

Как пишет портал Phys.org, наука о снеге, конечно, существует. Так, снежинки чаще всего представлены в шестиугольной форме. Одна снежинка состоит примерно из квинтиллиона (это единица с 18 нулями после неё) отдельных молекул воды. Учитывая небольшие изменения температуры и влажности, а также огромное количество задействованных молекул и возможностей связывания, созданные ледяные структуры могут быть невероятно разнообразными и сложными.

По этой причине вполне вероятно, что не бывает двух совершенно одинаковых снежинок в естественных условиях. В лаборатории двойников выращивали, но только при строгом контроле температуре и влажности.