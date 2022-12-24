Действительно ли комнатные растения улучшают качество воздуха

Большинство научных статей о комнатных растениях, если и приводят какие-либо доказательства их эффективности в очистке воздуха, то указывают на одно исследование NASA 1989 года. В то время учёные исследовали способность растений удалять вредные химические вещества, называемые летучими органическими (ЛОВ), из воздуха закрытых помещений. В наших домах и офисах источниками ЛОВ являются краски, лаки, мебель, ковры и принтеры. Исследование показало, что в течение 24 часов несколько видов растений действительно могут удалить до 70% одного или более из трёх протестированных летучих органических веществ.

Но эти результаты не очень хорошо подходят для типичного дома или офиса, согласно обзору 2019 года. Во-первых, в экспериментах обычно использовались вентиляторы для обдува растений летучими органическими веществами и угольные фильтры для их сбора — установки, которой у большинства из нас в доме нет. Во-вторых, растения были помещены в небольшие герметичные камеры. Но здания, в которых мы живём и работаем, негерметичны. По оценкам исследователей, вам нужно будет разместить от 10 до 1000 растений на каждый квадратный метр вашего дома, чтобы добиться хоть чего-то.

Тем не менее, комнатные растения имеют ряд других преимуществ. Они помогают регулировать влажность, могут улучшить настроение и повысить производительность труда.