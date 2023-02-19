Действительно ли мыши любят сыр

Мыши представляют собой разнообразную группу, которая составляет несколько разных родов и множество видов. Каждый вид привык к своей среде обитания. Мышь, с которой люди больше всего знакомы, — это домовая мышь (Mus musculus).

По словам учёных, такой грызун может съесть практически всё, что находится поблизости: и зерно, и насекомых, и сыр. Но последний ни в коем случае не является любимой едой мыши. Что эти животные по-настоящему любят, так это арахисовую пасту. В нём много белка и жира, которые мыши находят привлекательными.