Действительно ли работоспособность женщины зависит от менструального цикла

21:30, 29 января 2023
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Действительно ли работоспособность женщины зависит от менструального циклаПерекладывать ответственность не получится
До сих пор большинство исследований физической работоспособности проводились исключительно на мужчинах, так как учёные думали, что менструальный цикл влияет на работоспособность женщин. Теперь оказалось, что это не так.
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Авторы новой научной работы проанализировали результаты физических тренировок женщин в разные периоды менструального цикла. Они увидели, что нет никакой зависимости показателей выносливости и эффективности тренировки от стадии цикла.
Учёные впрочем отметили, что у работы есть ограничения. Во-первых, они изучали только езду на велотренажёре), а во-вторых, взяли только женщин без нарушений менструального цикла.