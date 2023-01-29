Действительно ли работоспособность женщины зависит от менструального цикла

Авторы новой научной работы проанализировали результаты физических тренировок женщин в разные периоды менструального цикла. Они увидели, что нет никакой зависимости показателей выносливости и эффективности тренировки от стадии цикла.

Учёные впрочем отметили, что у работы есть ограничения. Во-первых, они изучали только езду на велотренажёре), а во-вторых, взяли только женщин без нарушений менструального цикла.