Наука и технологии
21:19, 07 января 2023
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Действительно ли травяные сигареты полезнее обычных

Не стоит утешать себя

На рынке появились травяные сигареты. Их иногда преподносят как более здоровую альтернативу обычным. Но действительно ли они безопаснее?

Действительно ли травяные сигареты полезнее обычных

Фото: Unsplash

«Даже травяные сигареты без табака выделяют смолы, твёрдые частицы и угарный газ и опасны для вашего здоровья», — говорится в отчёте Американского онкологического общества (ACS).

Национальный институт рака США (NCI) определяет сигареты на травах как смесь цветов, трав и других натуральных ингредиентов. Табака и никотина нет в травяных сигаретах. Тем не менее их нельзя назвать здоровой альтернативой обычным. В них высока концентрация опасных химических веществ. Недавнее исследование показало потенциальное влияние курения определённых трав на здоровье в долгосрочной перспективе, включая повышенный риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.

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