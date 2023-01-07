Действительно ли травяные сигареты полезнее обычных

«Даже травяные сигареты без табака выделяют смолы, твёрдые частицы и угарный газ и опасны для вашего здоровья», — говорится в отчёте Американского онкологического общества (ACS).

Национальный институт рака США (NCI) определяет сигареты на травах как смесь цветов, трав и других натуральных ингредиентов. Табака и никотина нет в травяных сигаретах. Тем не менее их нельзя назвать здоровой альтернативой обычным. В них высока концентрация опасных химических веществ. Недавнее исследование показало потенциальное влияние курения определённых трав на здоровье в долгосрочной перспективе, включая повышенный риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.