Делает ли кофе человека счастливее

Авторы использовали данные исследования медсестёр в США. Участники также прошли опросы, чтобы измерить уровень потребления кофе, психологического благополучия, счастья и оптимизма в течение долгого времени.

Результаты показали слабую связь между минимальным потреблением кофе и долгосрочным благополучием. Умеренное потребление кофе тоже не имело существенной связи со счастьем, в то время как употребление более четырёх чашек напитка в день было связано с более низким уровнем устойчивого счастья.

Двунаправленный анализ показал, что влияние благополучия на потребление кофе также было слабым и непоследовательным.