Делает ли кофе человека счастливее

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Делает ли кофе человека счастливееВозможно, вам так кажется
Некоторые любители кофе могут сказать вам, что напиток делает их счастливыми, но действительно ли его употребление положительно связано с благополучием? Учёные выяснили это.
Авторы использовали данные исследования медсестёр в США. Участники также прошли опросы, чтобы измерить уровень потребления кофе, психологического благополучия, счастья и оптимизма в течение долгого времени.
Результаты показали слабую связь между минимальным потреблением кофе и долгосрочным благополучием. Умеренное потребление кофе тоже не имело существенной связи со счастьем, в то время как употребление более четырёх чашек напитка в день было связано с более низким уровнем устойчивого счастья.
Двунаправленный анализ показал, что влияние благополучия на потребление кофе также было слабым и непоследовательным.