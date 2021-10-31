Делает ли наличие детей человека счастливее

Делает ли наличие детей человека счастливееИ какие процессы происходят в мозге родителей при появлении ребёнка
Конечно, тот факт, сделает ли по-настоящему счастливым пару появление малыша, зависит от многих факторов. Вместе с тем есть ряд процессов, которые происходят в этом случае в организме людей. О них - ниже.
Прежде всего, в первые дни после рождения ребёнка в организме матери активно начинает вырабатываться окситоцин, то есть «гормон объятий». Он усиливает эмоции и заставляет испытывать удовольствие от межличностного взаимодействия. То есть все эмоции, которые вы испытаете после появления детей, будут гораздо сильнее, чем ранее, без них.
Причём подобное высказывание относится и к отцам. Дело в том, что каждый человеческий мозг устроен таким образом, что он положительно реагирует на младенцев. Их размер, уязвимость заставляют нас стремиться защитить малышей. Поэтому, кстати, мы подобные эмоции испытываем при взгляде на милых животных или когда замечаем какие-то милые вещи.
Правда, такие интенсивные эмоции и ощущение счастья со временем ослабнут и исчезнут. Связано этом с тем, что дети требуют много внимания. Грязные подгузники, бессонные ночи, беспорядок, большие расходы на всё, отсутствие времени на себя - это часть того, что может усилить стресс. Но затем, через какое-то время, вы также будете испытывать удовольствие от того, что вы видите, как он взрослеет, радость от совместного времяпровождения и т.п.
В целом же, заключает учёный, научные данные говорят о том, что всё-таки наличие детей может сделать счастливее. Но в то же время ребёнок способен стать причиной постоянного стресса, тревоги и т.п. При этом интенсивность эмоциональных переживаний также усиливается: ещё острее чувствуются как положительные, так и отрицательные эмоции.