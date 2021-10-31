Делает ли наличие детей человека счастливее

Конечно, тот факт, сделает ли по-настоящему счастливым пару появление малыша, зависит от многих факторов. Вместе с тем есть ряд процессов, которые происходят в этом случае в организме людей. О них - ниже.

Прежде всего, в первые дни после рождения ребёнка в организме матери активно начинает вырабатываться окситоцин, то есть «гормон объятий». Он усиливает эмоции и заставляет испытывать удовольствие от межличностного взаимодействия. То есть все эмоции, которые вы испытаете после появления детей, будут гораздо сильнее, чем ранее, без них.

Причём подобное высказывание относится и к отцам. Дело в том, что каждый человеческий мозг устроен таким образом, что он положительно реагирует на младенцев. Их размер, уязвимость заставляют нас стремиться защитить малышей. Поэтому, кстати, мы подобные эмоции испытываем при взгляде на милых животных или когда замечаем какие-то милые вещи.