Дельфины оказались любителями классической музыки

Ранее люди уже замечали, что классическая музыка может благотворно влиять на поведение животных. Например, фермеры утверждали, что их коровы дают больше молока, если включать им периодически классику.

Теперь аналогичные эффекты обнаружили учёные из Падуанского университета в Италии. Оказалось, что при прослушивании произведений классических композиторов дельфины проявляли больше интереса друг к другу, давали более нежные прикосновения и дольше плавали синхронно.

«То, как дельфины вели себя после прослушивания музыки, свидетельствовало о том, что они чувствовали себя счастливыми, возможно, потому, что это активировало их мозг для выработки эндогенных опиоидов — химических веществ, таких как эндорфины, которые влияют на настроение», — пишет Daily Mail.

Исследователи пришли к выводу, что исполнение классической музыки для дельфинов может быть особенно полезным, когда животные находятся в состоянии стресса.