Дельфины оказались помощниками в рыбалке

14:22, 31 января 2023
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Дельфины оказались помощниками в рыбалкеОни делают это ради собственной выгоды
Учёные уже давно заметили, что дельфины помогают людям ловить рыбу. Теперь они узнали, зачем животные так делают.
Фото: Unsplash
Исследователи изучили кадры с беспилотников, данные гидролокаторов и акустические записи из Бразилии, где дельфины стаями пасутся рядом с рыбаками. Животные ныряют, сигнализируя людям, когда забрасывать сети.
Оказалось, что в случае сотрудничества у рыбаков было в 17 раз больше шансов поймать рыбу, а у дельфинов на 13% меньше шансов умереть. Кроме того, животные сами отбирали у людей часть улова. То есть сотрудничество получалось взаимовыгодным.