Дельфины оказались помощниками в рыбалке

Исследователи изучили кадры с беспилотников, данные гидролокаторов и акустические записи из Бразилии, где дельфины стаями пасутся рядом с рыбаками. Животные ныряют, сигнализируя людям, когда забрасывать сети.

Оказалось, что в случае сотрудничества у рыбаков было в 17 раз больше шансов поймать рыбу, а у дельфинов на 13% меньше шансов умереть. Кроме того, животные сами отбирали у людей часть улова. То есть сотрудничество получалось взаимовыгодным.