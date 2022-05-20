Дельфины оказались способны узнавать друг друга по вкусу мочи

Учёные отметили, что такой метод может быть очень полезным в открытом океане, потому что шлейф мочи сохраняется некоторое время после того, как животное ушло. Предыдущие исследования также показали, что у афалин есть индивидуальные сигналы, которые отличаются друг от друга частотной модуляцией. Владелец такого сигнала использует его, чтобы назвать себя, а другие дельфины — чтобы обратиться к нему.

Во время последнего исследования учёные предоставили восьми афалинам образцы мочи знакомых и незнакомых особей. Исследователи обнаружили, что дельфины потратили примерно в три раза больше времени на сбор образцов мочи тех, кого они знали. В другом эксперименте люди давали афалинам мочу одного из знакомых сородичей и в то же время проигрывали через подводный динамик индивидуальный сигнал донора мочи или другого дельфина. Оказалось, что афалины проводили больше времени около динамика, если тот воспроизводил сигнал особи, чья моча была дана дельфину.