Delivery Club и Яндекс.Еда начнут доставлять заказы из «Вкусно — и точка»

Представители бренда заявили, что доставку будут осуществлять два сервиса — Яндекс.Еда и Delivery Club. На первом этапе было решено организовать её лишь в 21 городах России. В дальнейшем их число планируется увеличить.

С 29 ноября опробовать доставку смогут жители Анапы, Архангельска, Астрахани, Белгорода, Геленджика, Великого Новгорода, Вологды, Калининграда, Калуги, Курска, Новороссийска, Омска, Пятигорска, Северодвинска, Смоленска, Ставрополя, Таганрога, Твери, Ульяновска, Череповца и Шахт.

При этом представители «Вкуса — и точки» отметили, что до конца 2022 года курьеры начнут работать в Москве и Санкт-Петербурге, а к началу 2023 года и вовсе во всех регионах присутствия сети.