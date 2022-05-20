Delivery Club признал утечку данных клиентов

Теперь все могут узнать, сколько денег вы там потратили

Служба безопасности Delivery Club заявила об утечке данных о заказах, совершённых пользователями. Утверждается, что эти данные не касаются банковских реквизитов. Ранее эта информация появилась на сайте с картой по утечке базы данных.